El alcalde Mario Reyna Rodríguez confirmó que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) asumirá la reposición de vidrios rotos y apoyos menores a las viviendas afectadas por la explosión de 30 cartuchos de dinamita en la urbanización Las Quintanas.

“Reponer los daños nos costará más de 140 mil soles. Ese monto tendrá que ser devuelto por los delincuentes capturados. Así lo exigimos ante el Ministerio Público y el Poder Judicial. No más impunidad para estos terroristas”, manifestó.

El burgomaestre se reunió con vecinos de Las Quintanas y les pidió que se organicen y ayuden a mejorar la seguridad en la zona.

“El vecindario debe organizarse y salir a retomar los espacios públicos, tienen que integrarse de una manera propositiva. Es la propia vecindad quien tiene que estar vigilante para que nos digan qué cosas faltan para ayudarles”, dijo.