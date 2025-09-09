Autoridades de La Libertad se reunirán este jueves con el premier Eduardo Arana y sus ministros para buscar soluciones a la ola de inseguridad ciudadana que azota a la región. La cita se pactó luego de que criminales detonaran 30 cartuchos de dinamita en una vivienda de la urbanización Las Quintanas de Trujillo.

Soluciones

El alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez aseguró que exigirán acciones concretas contra la delincuencia, pues los trujillanos ya están “cansados” de las promesas del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Recordó que este año ya sostuvieron reuniones con la mandataria y sus ministros, tras los ataques ocurridos en la sede del Ministerio Público (enero) y en una casa de la avenida Perú (agosto).

“Acá hay que hablar a calzón quitado, porque ya hemos ido a hablar una vez, nos reunimos con la presidenta, han venido varios ministros a Trujillo y han ofrecido y ofrecido, y a la fecha absolutamente nada. Acá hay que hablar con sinceridad y de manera honesta. ¿Van a hacer algo por la ciudad de Trujillo o no lo van a hacer, o no les da la gana, o están muy ocupados en otras cosas para hacerlo?, no más mecidas, más engaños, yo creo que los trujillanos no lo merecen”, dijo.

Lamentó que en la región la población viva atemorizada durante décadas por organizaciones criminales, y a pesar de esto el Gobierno no se decida a enfrentar a las redes delictivas. “No vamos a escuchar, yo estoy yendo a que me digan si va a haber alternativas de solución y en qué consisten”, agregó.

En cifras

La Libertad vive a merced del hampa. En lo que va del año se han registrado 198 asesinatos en este departamento. Además, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, de enero a julio del 2025 se denunciaron 2,491 extorsiones en la región.