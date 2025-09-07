Grave acusación. Roy La Rosa Toro Sánchez, propietario de la casa dinamitada por un grupo de delincuentes la noche del último jueves en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, responsabilizó a la compañía Poderosa de, presuntamente, estar detrás del demencial atentado.

El agraviado, quien también desempeña el cargo de presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (Amape), indicó en una entrevista a Latina Noticias, que el brutal ataque se perpetró cuando coordinaba con la Policía y el Ejército acciones para recuperar una labor minera de propiedad de su familia en Pataz, que días antes había sido tomada por parqueros.

RECUPERACIÓN TRUNCA

Roy La Rosa Toro comentó que “ellos” habían “taponeado” la mina y estaban ocupando el 50% del terreno. Por ello, dijo que con la intervención de las Fuerzas Armadas intentaban recuperar el espacio.

Cuando el periodista le preguntó a quién se refería al decir que “ellos habían taponeado la mina”, Roy La Rosa Toro respondió: “Lo voy a decir tal cual, aunque estoy poniendo en riesgo mi vida, pero que todo el mundo lo sepa, es la empresa minera Poderosa junto con sus acopios. Ellos tienen y contratan a personas de esta calaña (parqueros) para que le quiten (sus concesiones) a muchos mineros artesanales. Es fácil para ustedes venir a Pataz e investigar. De lo que me pase a mí o a mi familia yo responsabilizo a minera Poderosa”, enfatizó.

DIJO TENER PRUEBAS

Roy La Rosa Toro precisó que la madrugada del 3 de setiembre hubo un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los delincuentes que habían tomado la mina. Como consecuencia del tiroteo tres soldados resultaron heridos.

“Esto originó que el mismo general del Ejército venga decidido a ingresar a la labor minera a tomar el orden. Cuando se coordinaba qué estrategias íbamos a hacer para ingresar, porque yo conozco la mina, detonaron la dinamita en la casa (Trujillo). Entonces, preocupado por mi familia desistí y dije que no quería ingresar ni saber nada más de esa labor minera”, señaló.

Roy La Rosa Toro manifestó que finalmente el Ejército ingresó a la mina y encontró cartuchos de dinamita que habían estado usando los maleantes para atacar a los soldados.

Dijo, además, que de acuerdo a la trazabilidad de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) los códigos de los explosivos revelan que presuntamente las compró minera Poderosa.

RECHAZA

Ante esta acusación, la empresa Poderosa emitió un comunicado mediante el cual rechazó las declaraciones de Roy La Rosa Toro y las calificó de infundadas.

“Dichas acusaciones carecen de sustento alguno y contradicen los avances de la investigación oficial. Las personas presuntamente responsables del atentado han sido detenidas y han confesado que fueron contratadas por terceros. Rechazamos cualquier narrativa falsa al uso de explosivos, pues minera Poderosa cumple con toda la normativa vigente en materia de control y trazabilidad de insumos fiscalizados”, se lee en el comunicado.