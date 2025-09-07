El Ministerio Público ordenó siete días de detención preliminar contras tres capturados que estarían implicados en el ataque con artefactos explosivos la noche del último jueves a una vivienda de la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, que dejó 30 inmuebles afectados y 14 personas heridas.
Se obtuvo la convalidación judicial de la detención preliminar por 7 días contra Everet Quintero Monasteridos, Nilton Ravello Ramos y Fabrizio Leiton Gutiérrez, por los presuntos delitos de extorsión agravada, y tenencia de materiales y residuos peligrosos.
Buscan otro más
La Policía informó que identificaron a una cuarta persona y que está como no habido.
“Existen tres personas detenidas y hay un cuarto investigado. Es una persona que habría trasladado a esta persona (‘Negro’) por voluntad propia y a cambio de un pago dinerario hasta el lugar de los hechos. Trasladó a uno de los detenidos con la carga explosiva”, indicó el coronel PNP Johnny Huamán Mariano, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo.
- LEER AQUÍ: Trujillo: Extranjero confesó que le pagaron 200 soles para trasladar a persona que dejó explosivo en vivienda (VIDEO)
La cuarta persona ya está identificada e incluso es investigada por la Fiscalía a cargo del caso.
“Conocedor de su situación jurídica, actualmente, se ha dado a la fuga”, remarcó.
LE PUEDE INTERESAR
- Real Plaza Trujillo: ventas caen hasta en un 70% en negocios
- Gobierno Regional de La Libertad anularía contrato de obra vial en Huanchaco
- Elías Rodríguez, líder de Podemos Perú: “Gracias a fiscalización Acuña entregó motos”
- La Libertad: César Acuña esperó denuncias para entregar 80 motos
- La Libertad: Fiscalía tiene en la mira al alcalde de Chepén y a Acuña
- La Libertad: Obra que alcalde de Chepén habría pedido a Acuña sí va
- Solicitarán que César Acuña responda ante el Congreso
- Millonarias obras del Gobierno Regional de La Libertad están bajo sospecha
- César Acuña expulsa a Juan José Fort de APP: “No voy a permitir que malogren la imagen del partido”
- La Libertad: Alianza Para el Progreso expulsa a Juan José Fort por denuncias
- La Libertad: Transportistas dicen que César Acuña les mintió