El Ministerio Público ordenó siete días de detención preliminar contras tres capturados que estarían implicados en el ataque con artefactos explosivos la noche del último jueves a una vivienda de la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, que dejó 30 inmuebles afectados y 14 personas heridas.

Se obtuvo la convalidación judicial de la detención preliminar por 7 días contra Everet Quintero Monasteridos, Nilton Ravello Ramos y Fabrizio Leiton Gutiérrez, por los presuntos delitos de extorsión agravada, y tenencia de materiales y residuos peligrosos.

Buscan otro más

La Policía informó que identificaron a una cuarta persona y que está como no habido.

“Existen tres personas detenidas y hay un cuarto investigado. Es una persona que habría trasladado a esta persona (‘Negro’) por voluntad propia y a cambio de un pago dinerario hasta el lugar de los hechos. Trasladó a uno de los detenidos con la carga explosiva”, indicó el coronel PNP Johnny Huamán Mariano, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo.

La cuarta persona ya está identificada e incluso es investigada por la Fiscalía a cargo del caso.

“Conocedor de su situación jurídica, actualmente, se ha dado a la fuga”, remarcó.