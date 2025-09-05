Un ciudadano extranjero detenido y sospechoso de su presunta participación en atentado ocurrido en la urbanización Las Quintanas, confesó ante la Policía que le ofrecieron 200 soles para trasladar a quien colocó la dinamita en la vivienda.

“Me dijeron que va para Lima (muchacho). Me dijeron que el muchacho iba a poner una bomba. Me ofrecieron 200 soles y sé que eso no cuesta la vida”, indicó el extranjero durante el interrogatorio en la dependencia policial.

También le dijo a la Policía que llamó para coordinar de dónde recogería a la persona que iba a colocar la carga explosiva.

“En el momento que lo llamó. Le dije te estoy llamando de parte de Fabricio y que me dijo que te recogiera que te iba a llevar para el Terrapuerto. Dame como a las 9:30 o 10 y me vienes a buscar. Le dije, bueno, mándame la ubicación, ya que estoy en La Encalada, y me manda la ubicación a dónde voy. Lo recogí en toda la avenida principal (en referencia a la otra persona)”, señaló el extranjero.

Video: PNP

Cabe mencionar que el personal de la Policía Nacional del Perú y serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo detuvieron a dos sospechoso de haber detonado artefactos explosivos en una vivienda de la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, a la altura del Parque Perpetuo Socorro, y quejó 30 viviendas afectadas.