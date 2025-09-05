Un ciudadano extranjero detenido y sospechoso de su presunta participación en atentado ocurrido en la urbanización Las Quintanas, confesó ante la Policía que le ofrecieron 200 soles para trasladar a quien colocó la dinamita en la vivienda.
“Me dijeron que va para Lima (muchacho). Me dijeron que el muchacho iba a poner una bomba. Me ofrecieron 200 soles y sé que eso no cuesta la vida”, indicó el extranjero durante el interrogatorio en la dependencia policial.
También le dijo a la Policía que llamó para coordinar de dónde recogería a la persona que iba a colocar la carga explosiva.
“En el momento que lo llamó. Le dije te estoy llamando de parte de Fabricio y que me dijo que te recogiera que te iba a llevar para el Terrapuerto. Dame como a las 9:30 o 10 y me vienes a buscar. Le dije, bueno, mándame la ubicación, ya que estoy en La Encalada, y me manda la ubicación a dónde voy. Lo recogí en toda la avenida principal (en referencia a la otra persona)”, señaló el extranjero.
Cabe mencionar que el personal de la Policía Nacional del Perú y serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo detuvieron a dos sospechoso de haber detonado artefactos explosivos en una vivienda de la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, a la altura del Parque Perpetuo Socorro, y quejó 30 viviendas afectadas.
LE PUEDE INTERESAR
- Real Plaza Trujillo: ventas caen hasta en un 70% en negocios
- Gobierno Regional de La Libertad anularía contrato de obra vial en Huanchaco
- Elías Rodríguez, líder de Podemos Perú: “Gracias a fiscalización Acuña entregó motos”
- La Libertad: César Acuña esperó denuncias para entregar 80 motos
- La Libertad: Fiscalía tiene en la mira al alcalde de Chepén y a Acuña
- La Libertad: Obra que alcalde de Chepén habría pedido a Acuña sí va
- Solicitarán que César Acuña responda ante el Congreso
- Millonarias obras del Gobierno Regional de La Libertad están bajo sospecha
- César Acuña expulsa a Juan José Fort de APP: “No voy a permitir que malogren la imagen del partido”
- La Libertad: Alianza Para el Progreso expulsa a Juan José Fort por denuncias
- La Libertad: Transportistas dicen que César Acuña les mintió