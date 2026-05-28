Luis Enrique Olaza Reyes de 36 años, falleció luego de permanecer varios días internado tras ser víctima de un ataque armado ocurrido en el restobar “Gato Negro”, ubicado en el borde costero de Pisco Playa. La víctima había resultado gravemente herida con un impacto de bala en la cabeza durante un atentado registrado la noche del último jueves 21, hecho que causó alarma entre vecinos y comerciantes de la zona.

Ataque criminal

El atentado criminal se produjo alrededor de las 9:30 p.m., cuando varios disparos interrumpieron la tranquilidad en el sector del Malecón Miranda. Tras escuchar las detonaciones, moradores alertaron al serenazgo de la provincia, cuyos agentes acudieron al establecimiento encontrando a dos personas heridas. Ambos fueron auxiliados y trasladados de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco.

Además de Olaza Reyes, también resultó herido Juan José Blondet Hernández de 40 años, quien recibió un impacto de bala en la pierna derecha. De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas se encontraban compartiendo dentro del local minutos antes de ser atacadas por sujetos aún no identificados.

La familia aún está a la espera de las capturas de los delincuentes que propinaron este hecho de sangre en Pisco. Asimismo, la Policía Nacional realizó las diligencias correspondientes en la escena del crimen, logrando hallar hasta cuatro casquillos de bala en los exteriores del local. Además, las autoridades realizaron la recopilación de las imágenes de cámaras de seguridad con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer el móvil de este nuevo hecho de sangre.

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