Por quinto año consecutivo, este sábado 30 de mayo se desarrollará en Playa El Chaco – Paracas el evento cultural “Camino Ancestral Chasqui”, una actividad que se ha convertido en una tradición y que busca fortalecer la identidad cultural, promover las tradiciones ancestrales y poner en valor los atractivos turísticos de la zona.

La jornada reunirá a operadores turísticos, emprendedores, empresarios, vecinos y visitantes en una experiencia que combina historia, cultura y turismo vivencial.

Integración cultural

El recorrido contará con la participación del Equipo Chasqui, liderado por Felipe Varela, conocido como el “Chasqui del Bicentenario”, quien lleva más de 25 años recorriendo el Qhapaq Ñan, la red de caminos incas que une a diversos países de Sudamérica.

Su travesía supera los 9 mil kilómetros a pie por antiguos caminos prehispánicos de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, promoviendo la integración cultural y el rescate de las tradiciones ancestrales de los pueblos andinos.

La actividad iniciará a las 2:00 de la tarde en la Plazuela de Las Antillas, desde donde partirá la caminata rumbo al Obelisco de Paracas. Posteriormente, a las 4:00 p.m., se realizará la primera recepción oficial al Equipo Chasqui con la participación del personaje Sacerdote de la Cultura Paracas e invitados especiales. Finalmente, en Playa El Chaco se desarrollará la ceremonia ancestral de bienvenida a cargo del Equipo Aquachasquis de Paracas.

Los organizadores destacaron que este evento nació gracias al esfuerzo voluntario de operadores turísticos de la zona y exhortaron a toda la comunidad a sumarse para seguir consolidándolo como uno de los eventos culturales más representativos del distrito.

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