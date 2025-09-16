Tres mil soles en efectivo y equipos tecnológicos se llevó un delincuente que ingresó a robar la madruga del último lunes a un minimarket de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo.

Las cámaras de seguridad del negocio “La Tiendita de Maité”, situado en la cuadra 20 de la avenida América Norte, registró cuando el hampón forcejea el candado de seguridad y tras romperlo, logró ingresar. Una vez en el interior, se aprecia que empieza a buscar en el local y se dirige hasta la caja registradora, donde se apoderó del dinero de la venta del día.

Además, se apoderó de una laptop y dos celulares que estaban encima de una mesa.

“Se acerca hacia la parte donde está la laptop, celulares y dinero, empieza a buscar y lo que está a su alcance (se lo llevó) y fugó”, indicó el agraviado en declaraciones a Sol TV Noticias.

Cabe mencionar que, el robo a este negocio duró entre 15 a 20 minutos.