La obra “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de La Victoria – Chiclayo” registra un 95% de avance, según informó la Municipalidad Distrital de La Victoria. Sin embargo, datos de la Contraloría General de la República señalan que el proyecto, cuya ejecución debía desarrollarse entre el 4 de febrero y el 1 de octubre de 2025, aún no ha sido inaugurado, pese a haberse vencido el plazo contractual.

Datos de proyecto

De acuerdo con reportes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la obra fue suspendida en octubre de 2025, luego de que un mes antes la entidad alertara sobre atrasos por problemas presupuestales y la necesidad de nuevas transferencias para continuar con la ejecución.

El proyecto, valorizado en más de S/19 millones, avanzó con normalidad hasta abril, pero comenzó a mostrar retrasos en mayo y septiembre, cuando el MEF registró valorizaciones en evaluación y advertencias sobre insuficiencia de recursos. Aunque los reportes no detallan la causa formal de la suspensión, la secuencia apunta a un quiebre en el financiamiento como motivo más probable.

A ello se suma otra observación del MEF: la gestión del alcalde Edwin Vásquez Sánchez ha incurrido en el incumplimiento del registro del Formato 12-B, documento obligatorio para reportar avances, programación y estado de la ejecución física y financiera de la obra.

El MEF advierte que este incumplimiento compromete la calidad de la información, afecta la transparencia y limita el seguimiento de la inversión.

En paralelo, el proyecto enfrenta un obstáculo adicional. Durante la VI Sesión Ordinaria del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) 2025, realizada el 26 de noviembre, el alcalde Edwin Vásquez denunció que Ensa estaría obstaculizando trabajos vinculados al cableado del sistema de videovigilancia, impidiendo avanzar en la implementación.

Pidió el respaldo de Coprosec, liderado por la alcaldesa chiclayana Janet Cubas, para gestionar una reunión urgente con la empresa eléctrica y destrabar el proceso.

Al respecto, el dirigente Manuel Zelada señaló que el municipio no ha informado sobre la instalación del sistema tecnológico del futuro Centro de Monitoreo de Seguridad Ciudadana, situado en la avenida Antenor Orrego, que incluirá 151 cámaras de videovigilancia ubicadas en 92 puntos críticos.

“Hay poca transparencia en el proyecto, pues el alcalde Edwin Vásquez no actualiza la información. La inseguridad crece con asaltos”, dijo Zelada.