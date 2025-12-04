El ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)y actual director ejecutivo de Videnza Instituto, está presente en el VIII Congreso Económico del Centro del Perú 2025 (CEC). En entrevista con Correo, señaló que un mayor control a obras y organismos públicos no necesariamente es la clave para frenar la corrupción sino que tiende a la paralización.

“Muchos de los problemas tienen que ver con una Contraloría policiaca y que ha hegemonizado la toma de decisiones, que tampoco ha ayudado a evitar la proliferación de la corrupción. Hay dos o tres factores esenciales. Uno es el acelerar la implementación al servicio civil una carrera meritocrática que pueda captar al mejor talento. Hay muy buenas universidades para formar a gestores públicos, ya que la mayoría (de funcionarios actualmente) está jalado en aptitudes básicas para manejar proyectos de inversión pública”, indicó.

El ex ministro de Economía señaló que lo segundo en importancia es la incorporación de tecnología, digitalizar los servicios que brinda el Estado, lo que corta la discrecionalidad excesiva la que, a su vez, es el caldo de cultivo para la corrupción.

“Lo tercero es no tener miedo de pensar en ámbitos de colaboración más estrechos entre el sector público y privado. Hablamos de obras por impuestos. Ahora hay una nueva modalidad que acaba de aprobar el Gobierno que es la de servicios por impuestos, pero a las personas les interesa poco cuánto se gasta en una tubería, sino les interesa que el agua llegue las 24 horas del día y eso implica pensar en mecanismos de gestión que involucren al sector público y sector privado”, aseguró.

Castilla, puso de ejemplo a Sedapal, empresa prestadora de servicio de agua potable en Lima y que atiende a 12 millones de personas. “El 100% está tercerizado al sector privado, cosa que no se acabe manteniendo la propiedad pública. El tema del agua es importante porque en las distintas jurisdicciones del país, está controlada por las empresas prestadoras de agua y saneamiento que son empresas municipales, la mayoría quebrada o sujetas a copamiento político”, dijo. Recomendó pensar en mecanismos público-privados que deben ser más céleres en reducir la brecha.

En horas de la tarde, el ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas, brindará una ponencia sobre la importancia de planes de desarrollo para superar brechas de saneamiento y vivienda en la región central.