El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo impuso medidas de comparecencia a un grupo de implicados en un caso de presunta corrupción en agravio de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque. Esto significa que deberán seguir participando en las diligencias que la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado programen hasta que se notifique la acusación.

Medida contra investigados

Entre los denunciados están Julio César Rivadeneyra Chávez, María Esther Fernández Pasapera y Giancarlo Efraín Torres Vela. Desde el año 2023 responden a una denuncia por, supuestamente, haber incurrido en el delito de colusión agravada.

Además, el juzgado notificó a la Fiscalía que la tramitación del presente proceso (expediente N°6013-2025) ha tenido un retraso, pues la documentación fue redistribuida al Décimo Juzgado Penal Unipersonal y luego al Tercer Juzgado Penal Unipersonal, instancias que no tienen competencia.

Rivadeneyra y Fernández son investigados por autorizar, a través de firmas y transferencias electrónicas, el pago de S/17,434 y S/3,566 a favor del consultor Giancarlo Torres por un servicio que no se ejecutó en su totalidad. Esta contratación tuvo como finalidad la formulación de los expedientes técnicos de mantenimiento periódico para determinadas rutas en diversos distritos de la región Lambayeque durante 2021.

Este accionar habría generado un perjuicio económico a la entidad regional por S/24,500 en la elaboración de expedientes técnicos, los cuales no contaron con la documentación sustentante y sin la efectiva prestación del servicio.

Además, los funcionarios de Transportes promovieron la inaplicación de penalidad por mora, pese al retraso en la realización del servicio, pues no se presentó 4 de los 7 expedientes.