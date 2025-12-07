El Poder Judicial de Lambayeque confirmó la prisión preventiva de 18 meses contra cinco policías implicados en el presunto delito de cohecho pasivo propio.

Detalles del caso

Los efectivos policiales Edgar Omar Cieza S., Amet Vladimir Valderrama M., Giancarlo Roberto Collazos G., José Bernardo Navarro A. y Miguel Aaron Gómez G. habrían solicitado S/ 5,000 a la emprendedora Kenli Kcomt M. para no incautar productos que podrían ser de contrabando.

Según la Fiscalía, el hecho ocurrió el 14 de junio de 2025, cuando los agentes, adscritos a la Policía Fiscal, se hicieron pasar por clientes y ingresaron al domicilio de la víctima bajo engaño.

Denuncia y operativo

La emprendedora grabó los rostros de los policías y alertó a su trabajador, Fabrizzio Facho Colchado, quien colaboró con la denuncia. El 18 de junio, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional realizaron un operativo judicial que culminó con la detención preliminar de los implicados y un civil presuntamente cómplice.

Investigación continúa

El caso sigue bajo investigación y la Fiscalía realiza diligencias para determinar la responsabilidad de los implicados.