Para evitar que inspectores de tránsito de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe le impongan una papeleta, un empresario habría citado influencias con el mismo alcalde, Polanski Carmona.

En un video se escucha al empresario decir que le habría entregado dinero al burgomaestre – al parecer cuando estuvo detenido por presuntos actos de corrupción - para que pueda salir de la cárcel.

Los hechos ocurrieron en la avenida Takahasi, donde los vehículos pesados tienen prohibido circular.

Ante la actitud prepotente del empresario, uno de los inspectores (mujer) decidió grabar la intervención y el video fue compartido luego en redes sociales.

A continuación transcribimos el diálogo.

Inspector 1 (I1): Si yo te he cagado con brevetes como dices, denúnciame pues.

Empresario (E): Te pones en un plan todo idiota hermano, por qué no paras a los demás carros.

I1: El que ha intervenido el vehículo es la señorita, yo estoy que la apoyo.

Inspectora 2 (I2): Sí, ningún volquete o camión puede entrar con material.

I1: Yo te aviso hombre, donde me encuentres.

E: Hay que llamarlo al alcalde. Tú sabes que yo lo apoyé la vez pasada. Corta tu webada (grabación de video con celular). Mira: una cosa es que tú te ganas un trabajo, pero yo he invertido mi plata. Yo me voy y le hago la cagada. Ese webón es de otro partido, tú sabes.

I2: No sé

E: ¿Ahora tú estás trabajando para quién?

I2: Nosotros estamos cumpliendo un trabajo, nuestras funciones. Es como tú, si tienes una trabajadora…

E: Escúchame, hija, no hagas las cosas por hacer

E2: No, yo estoy cumpliendo con mi función, entiéndeme

E: Hija, tú sabes que yo le di 10 mil soles a Polanski la última vez para que salga de la cárcel. ¿Estás enterada o no estás enterada?

E2: Bueno, yo no estoy enterada

E1: Hay que llamarlo a Wil

E2: Llame a Wil o Pol, que él de la autorización, nosotros automáticamente nos retiramos. Nosotros no podemos ir contra nuestra función porque hay muchas personas que nos están mirando.

Alcalde le pide a empresario que se retracte

El alcalde de Ferreñafe, Polanski Carmona, envió una carta notarial al empresario Mario Salinas, exigiéndole que se retracte de las declaraciones ofensivas en su contra, tras afirmar que le entregó S/ 10,000 para que pueda salir de la cárcel.

El burgomaestre sostuvo que desde el inicio de su gestión, viene soportando diatribas por parte de sus opositores, sin embargo, aseguró que ya no lo permitirá más, por respeto a su familia y a las personas que lo estiman.

“Le estoy enviando una carta notarial a un ciudadano que, quizás por su cólera, ha dicho que ha entregado dinero; con cólera porque ha sido intervenido con sus camiones, está prohibido pasar transporte pesado por el centro de la ciudad, entonces se le interviene y molesto obviamente con quienes lo han intervenido, lanza improperios”, dijo.

Desde el interior de una notaría, el burgomaestre mostró la carta notarial, donde le da un plazo de 24 horas al empresario a fin de que retire lo dicho.

“El ciudadano considero que es una persona buena, porque en algún momento he visto que ha apoyado a Ferreñafe, pero eso no le da derecho, pues, a que abuse de hablar este tipo de cosas, yo ya no lo voy a permitir más”, acotó.

Regidor pide intervención de la Fiscalía

Al respecto, el regidor Manuel Muro Távara, sostuvo que la Fiscalía Anticorrupción debería intervenir de oficio, pues lo señalado por el empresario Salinas, al ser intervenido por inspectores de tránsito, es muy grave.

Además, sostuvo que en el video, el empresario no solo se jacta de tener influencias con el burgomaestre, sino también con su hermano Wilhem Carmona Cruz.

“A los agentes municipales les dice que va a llamar a ‘Wil’ o a ‘Pol’, es decir, a Wilhem o a Polanski; eso es conocido. Wilhem no tiene ningún cargo en la municipalidad; sin embargo, siempre frecuenta la comuna y las obras municipales. ¿Qué hace allí? Creo que no hay mucho que elucubrar para saberlo”, afirmó.

El concejal sostuvo que la presunta entrega de dinero se habría producido cuando el alcalde afrontaba prisión preventiva, en mayo de 2024, periodo en el que diariamente decenas de pobladores acudían a la Corte de Justicia para expresarle su respaldo.

“Yo siempre dije a los medios que tenían que sacar cuentas de cuánto se gastaba en toda esa parafernalia, por ejemplo, de estar llevando gente desde Ferreñafe con movilidad y refrigerio. Además, su abogado era Duberlí Rodríguez, expresidente del Poder Judicial que cobra 50 a 60 mil por vista de causa”, aseveró.

Por último, dijo que frente a los hechos, el burgomaestre no puede victimizarse y culpar a sus opositores.

“El señor Polanski no puede acusar a sus enemigos políticos de que le están haciendo daño, que es una campaña de APP o de los Muro porque siempre dice eso y se victimiza. La persona que ha grabado es inspectora municipal y lo ha hecho circular, entonces ha salido de su entorno”.

