El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comunicó al Ministerio Público de Lambayeque presuntos actos de omisión cometidos por el Concejo de la municipalidad de José Leonardo Ortiz (JLO). La situación involucra al alcalde distrital, Elber Requejo Sánchez, y a los regidores.

Pedido de vacancia por nepotismo

A través del oficio N° 6897-2025, la secretaria general del JNE, Jessica Clavijo Chipoco, remitió el expediente N° JNE 2025005171, sobre un pedido de vacancia por nepotismo, a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, para que proceda según sus atribuciones.

Hasta el momento, el Concejo negó el pedido de vacancia sin incorporar informes de las áreas de Gerencia Municipal, Recursos Humanos, Logística y Tesorería, los cuales eran indispensables para verificar la legalidad de las contrataciones de Nilda Cabrejos, esposa del sobrino del alcalde. Cabrejos fue contratada en 2023 como subgerente de Programas Sociales y luego mantuvo vínculo contractual con la municipalidad.

Falta de evaluación y motivación

El JNE advirtió también una vulneración a la debida motivación, ya que los regidores no habrían analizado los aspectos probatorios de la causal de infracción a las restricciones de contratación.

Ante la ausencia de una evaluación idónea, el JNE hizo efectivo el apercebimiento al Concejo, solicitando remitir los actuados al Ministerio Público para que esta instancia evalúe los hechos.

Mientras tanto, el alcalde Requejo está obligado a convocar una nueva sesión para resolver el extremo nulo de la vacancia.

El último martes, Ronal Gonzales Urbina dirigió un documento al jurado señalando que han pasado 45 días desde que se ordenó un nuevo debate, y el expediente aún no habría sido devuelto al Concejo.

Gonzales enfatizó que la demora podría configurar una omisión e infracción al plazo razonable. La secretaría del JNE envió un oficio a la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, debido a que en la municipalidad persisten en no realizar la sesión sobre el supuesto acto de nepotismo.