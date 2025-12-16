El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, mediante la resolución N° 48, dispuso que se anulen los antecedentes generados para el exprocurador y esposo de la congresista Mary Acuña, Elver Díaz Bravo.

Caso sobre exprocurador

Según el documento, este año se cumplieron dos aspectos de la condena dictada contra Díaz: la multa y la inhabilitación, por el delito de cohecho activo genérico.

El exfuncionario enfrentó un proceso penal por ofrecer dádivas a un policía con el objetivo de favorecer a su cuñado, Humberto Acuña, en una investigación.

Este caso fue muy cuestionado por la opinión pública debido a la posición de Díaz como exprocurador, lo que también generó una cobertura importante desde los medios de comunicación.