En segunda instancia, el Poder Judicial de Lambayeque confirmó y aumentó la condena contra los suboficiales de la Policía Maycol Vallejos Hoyos, Berlín Coronel Paredes y Cristian Kevin Pérez Jara., por el delito de cohecho pasivo propio.

Fallo judicial

La sentencia, que inicialmente establecía 9 años y 4 meses de cárcel, fue modificada y ahora los tres efectivos afrontarán 10 años y 6 meses de prisión efectiva, además de quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos. La Sala Penal determinó que la pena se compute desde el 2 de septiembre de 2024, fecha de la detención de los imputados, y que se extienda hasta el 2 de marzo de 2035. En el caso de Cristian Kevin P.J., la pena se computará desde su detención.

Durante el juicio de primera instancia, la Fiscalía Anticorrupción probó que en enero de 2024, los efectivos, que se encontraban de franco, intervinieron de manera irregular al exalcalde de Andabamba, Guillermo Mera Flores, a quien exigieron la suma de S/10,000 para liberarlo de una requisitoria pendiente por peculado doloso.

Ante la negativa de la víctima, los policías lo trasladaron a varios lugares en un mototaxi, lo retuvieron y continuaron con las amenazas.

La víctima logró comunicarse con su concuñado, quien denunció los hechos y colaboró para reunir parte del dinero solicitado, registrando las acciones de los suboficiales mediante fotografías y grabaciones.