En la provincia de Chiclayo, el Frente de Defensa de La Victoria alertó sobre la grave situación del entrecruzamiento de cables eléctricos, de internet y telefonía en diversas calles del distrito.

Denuncia

La preocupación vecinal se intensificó tras el fallecimiento de Jorge Rubio Cubas, residente de la cuadra 12 de la avenida Cápac Yupanqui, en circunstancias que, según los dirigentes, estarían vinculadas al sistema eléctrico local. A través de un pronunciamiento público, el Frente de Defensa expresó sus condolencias a los familiares y solicitó al alcalde distrital de La Victoria brindar apoyo a la familia para garantizar una sepultura digna.

Los dirigentes recordaron que, desde hace dos años, han solicitado sin éxito a la municipalidad que ejerza sus atribuciones legales de supervisión de las redes aéreas, así como el retiro de residuos sólidos dejados tras trabajos de cableado. Señalaron que la comuna está facultada para intervenir conforme a la Ley N.° 31595 y su reglamento, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

Ante la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Frente de Defensa pidió al alcalde que disponga acciones inmediatas, como la poda de árboles que obstruyen veredas y pistas y el recojo de residuos metálicos, mientras se coordina con entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Asimismo, solicitaron a la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, realizar una supervisión inmediata de discotecas y locales de diversión, especialmente en lo referido a zonas de evacuación y planes de seguridad, con el fin de prevenir posibles tragedias.