El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) anunció que realizará acciones de supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales durante la fase de construcción del primer relleno sanitario en la ciudad de Arequipa.

La entidad fiscalizadora precisó que estas labores tienen como objetivo asegurar que la obra se ejecute conforme a la normativa ambiental vigente, evitando riesgos de contaminación y afectaciones a la salud de la población.

El proyecto, ubicado en el distrito de Yura, forma parte de la infraestructura prioritaria para la adecuada disposición final de los residuos sólidos de la ciudad.

Refirió que según el Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA) del OEFA, la región arequipeña registra 97 áreas degradadas. Tan solo en quebrada Honda, de Yura, se recibe más de 900 toneladas diarias de desechos, lo que hace urgente la puesta en marcha del nuevo relleno sanitario.

Asimismo, OEFA comunicó que se ha formulado observaciones técnicas a la Municipalidad Provincial de Arequipa. Entre las medidas dispuestas, resalta la impermeabilización de los canales de lixiviados, trabajo que se encuentra en ejecución.