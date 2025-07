La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) podría librarse del pago de dos multas impuestas por la OEFA, que suman hasta dos millones doscientos mil soles. Así lo informó la regidora Patricia Hidalgo, miembro de la comisión de Gestión Ambiental de la comuna. Las sanciones fueron por deficiencias en el botadero de Quebrada Honda.

Las multas corresponden a observaciones hechas durante la gestión de Omar Candia. En donde la OEFA detectó que no se trataban adecuadamente los líquidos lixiviados y que no se cumplía con implementar áreas verdes. Ambos puntos eran parte de obligaciones ambientales básicas.

Según Hidalgo, la gestión actual corrigió esas deficiencias, apeló las sanciones y presentó un recurso de nulidad. Aunque aún no se ha publicado la resolución que exonere a la municipalidad de este pago, la regidora aseguró: “Ya ha salido el resultado de que sí, no se va a pagar esas multas... pero todavía no ha salido la resolución, o sea, estamos a la espera todavía.”

BOTADERO

Sobre el pedido de reubicación del botadero municipal. La concejal anunció que no será posible porque “aún no se ha encontrado otro sitio”. Afirmó que la disposición final de residuos continuará en Quebrada Honda, porque ya se viene trabajando el proyecto de una nueva celda para el relleno sanitario.