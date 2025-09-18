La construcción de un relleno sanitario para la ciudad de Arequipa se encuentra en marcha. El primer paso para concretar esta construcción que será ubicada en el distrito de Yura, cerca de Quebrada Honda, será la elaboración del expediente técnico, el cual tomará alrededor de 10 meses y estará a cargo del Consorcio MIRS conformada por dos empresas alemanas y una peruana.

En el hemiciclo de El Filtro se presentó al equipo técnico a cargo. Omar Mendoza, coordinador zonal del Consorcio MIRS, informó que este proyecto constará de 4 fases, la primera será la elaboración del expediente técnico en un plazo de 10 meses, la segunda será la licitación con un plazo de 8 meses, mientras que la tercera será la ejecución, establecida en 18 meses.

“La cuarta fase es el acompañamiento de la puesta en marcha. Una vez que esté funcionando, tenemos que acompañar como consorcio para que algunas mejoras se puedan implementar”, señaló.

Por su parte, Daniel Madalengoitia, especialista de la Unidad Ejecutoria 003 MINAM/Proyecto KfW, añadió que a la par se realizará el expediente técnico para la planta de transferencia y de valorización, ubicada en La Joya,

Asimismo, señaló que la gestión de residuos sólidos no puede darse nuevamente en un botadero municipal, como actualmente se da en Quebrada Honda, donde se viene instalando tres celdas transitorias.