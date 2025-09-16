El vaciado en el puente Ernesto Gunther, que colapsó en febrero de 2025 por intensas lluvias, se realizará entre el miércoles 17 y jueves 18 de setiembre y posiblemente se habilite posterior al 22 de setiembre el tránsito de vehículos livianos, informaron desde la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

AVANCE

La obra que fue adjudicada a la empresa GYA Contratistas SRL se encuentra en proceso de reconstrucción total. Lleva el 45 % de avance físico y no estaría listo para la semana de la convención minera Perumin 37, que se realizará del 22 al 26 de setiembre en Centro de Convenciones de Cerro Juli, distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Hace dos semanas se registró 40 % de avance físico, con los trabajos de vaciado de los pilares, quedando pendiente el encofrado de la losa de concreto, seguido de la colocación de la carpeta asfáltica de 7 centímetros de espesor, lo que permitirá restablecer el tránsito seguro en la vía que une los distritos de Hunter, José Luis Bustamante y Rivero y Cercado.

Sin embargo, el avance en 15 días fue de 5 %, situación que preocupa a los vecinos y comerciantes de la zona. El proyecto cuenta con un presupuesto de S/. 2′181,417.23 soles y tiene un plazo de ejecución de 60 días. Un representante de la empresa encargada de la obra, GYA Contratistas SRL, señaló que una vez terminados los trabajos se tiene que esperar al menos 15 días para el secado del cemento, lo que generaría que recién el proyecto sea entregado la primera semana de octubre.

El puente está ubicado en la torrentera y es utilizado por los conductores como alternativa para evitar el tránsito lento de vehículos por inmediaciones al terminal terrestre y la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres.

La obra beneficiará a más de 130 mil personas de los distritos de Hunter, Cercado y José Luis Bustamante y Rivero, quienes reducirán sus tiempos de traslado.