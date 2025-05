Los comerciantes mayoristas de tubérculos en Asocomat, situados en el distrito de Hunter, han solicitado ayer al alcalde de la provincia de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, habilitar la calle Ernesto Gunther, donde colapsó en febrero el puente, en su lugar habilitar un badén para el tránsito de vehículos.

Eufracia Grime, presidenta de Asocomat, señaló que los comerciantes dejaron de vender en 60 % y la situación empeoró el 19 de mayo cuando la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) comenzó la obra en la avenida Andrés Avelino Cáceres.

“Mis 62 socios están afectados en las ventas, los clientes y trabajadores también. No tenemos acceso a nuestras instalaciones. Han comenzado a hacer la obra en la avenida Avelino Cáceres, nos perjudica y estamos aislados. Ayer (19 de mayo) no se ha vendido porque no ingresaron los vehículos. No hay la afluencia de clientes que deberíamos tener”, señaló.

Al no ingresar los camiones a dejar mercadería y los clientes a recoger, al menos ocho socios de Asocomat no abrieron ayer sus puestos de venta. “En el transcurso de estos días no se sabe, tal vez solo trabajen el 50 %”, apuntó.

De acuerdo con Grime, los estibadores cargaban entre 100 y 200 sacos y ahora llegan a 30. “Cobran por saco y no les alcanza para la canasta familiar. Nosotros no estamos en contra del desarrollo, queremos que solucionen la vía del puente Gunther”, afirmó.

PROPUESTA

Eufracia Grime se reunió el 19 de mayo con el alcalde Víctor Hugo Rivera para explicarle el problema y plantearle una solución temporal con la habilitación de un badén, mientras realizan el expediente técnico del nuevo puente Gunther. “Me informó que enviará a los especialistas al lugar para ver si es factible”, dijo.