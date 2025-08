La promesa del alcalde Víctor Hugo Rivera de entregar el puente Ernesto Gunther antes que empiece Perumin 37, correría el riesgo de no cumplirse, debido a que la empresa GYA Contratistas SRL, encargada de la construcción, no cuenta con las autorizaciones de la Autoridad Nacional de Agua y del Ministerio de Cultura.

“Sin esos permisos, no podemos avanzar en las excavaciones. Son cosas que escapan de nuestras manos (...)no podemos ni hacer el acceso ni usar el cauce (...) Si no hubiera tanta burocracia ya hubiéramos demolido todo este puente y se avanzaría más rápido”, manifestó el residente de obra, Lucio Gamero.

La dirección de Cultura, además, debe dar el pase para el uso de una rampa de acceso para la maquinaria que ingresará a la zona.

INICIO

Pese a que los trabajos empezaron ayer, los obreros solo se dedicaron a romper las veredas y retirar una tubería, y esperan en los siguientes días empezar con la demolición del puente.

Sin embargo, la falta de autorizaciones no es el único problema. Según el residente de obra, los trabajos se deben ejecutar en 60 días calendario, una vez terminados se tiene que esperar al menos 15 días para el secado del cemento, lo que generaría que recién el proyecto sea entregado la primera semana de octubre.

“La obra se va a entregar en 60 días. Supongo que la semana que viene empezaría formalmente la ejecución”, explicó Gamero.

Además, la empresa constructora manifestó que están a la espera que la Municipalidad Provincial de Arequipa deposite el dinero para la compra de materiales.

“Se presentó hoy (ayer) el tema del adelanto que tiene que ser aprobado por la municipalidad y con esto recién empezaría a correr los 60 días, que es corto para nosotros, pero lo cumpliremos”, afirmó.

RESPONDE

Por su parte, el gerente municipal Pablo Salinas, informó que ya hicieron el trámite ante ANA para el permiso y precisó que el jueves tendrían la autorización. Agregó que en estos días darán el adelanto para la obra para que empiecen a correr los 60 días de plazo.

“Aún no vi cuánto es el monto, pero los trabajos oficiales deben empezar estos días”, refutó. Enfatizó que el permiso del Ministerio de Cultura no es obligatorio.

PELIGRO

Comerciantes de la avenida Arturo Ibañez, colindante al puente Ernesto Gunther, señalan que la zona se ha convertido en tierra de nadie por la presencia de personas de dudosa reputación, además que conductores que usan la vía para dejar sus vehículos y como urinario, provocando fuertes olores.

“Nosotros no estamos viendo perjudicados por el actuar de nuestras autoridades, este puente se cayó en febrero y recién van a empezar su construcción, nosotros nos hemos visto afectados, hasta intentan asaltarnos en esta zona”, comentó una de las comerciantes de la zona.

OBRA

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero también está realizando el reasfaltado de la avenida Francisco Mostajo, principal acceso al campo ferial de Cerro Juli, donde se realizará la edición 37 de Perumin entre el 22 y 26 de setiembre. Actualmente, los trabajos se encuentran en el retiro de la carpeta asfáltica antigua y de veredas, para pasar a la siguiente fase, que consistirá en mejorar la transitabilidad en esta zona. Ambos trabajos dificultan el tránsito hacia Cerro Juli y al campo ferial donde se anuncia una feria por las fiestas de Arequipa entre el 8 y 18 de agosto.

VECINOS RECLAMAN

Lamentaron que el alcalde Fredy Zegarra solo considere el cambio de asfalto de la avenida Francisco Mostajo, pese a que sus vías se encuentran en malas condiciones. Por este motivo exigieron que se les incluya dentro del proyecto de mejoramiento vial, cosa que no ocurre desde hace 20 años.