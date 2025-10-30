El Gobierno del Perú aceptó la renuncia de Ismael Sutta Soto al cargo de viceministro de Transportes, según la Resolución Suprema N.º 013-2025-MTC, publicada este 30 de octubre de 2025 en el diario El Peruano.

El documento, firmado por el presidente José Enrique Jerí Oré y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera, agradece al funcionario saliente por los servicios prestados durante su gestión.

Juan del Carmen Haro es el nuevo viceministro de Transportes

A través de la Resolución Suprema N.º 014-2025-MTC, el Ejecutivo designó a Juan del Carmen Haro Muñoz como nuevo viceministro de Transportes del MTC.

La norma precisa que el nombramiento se realiza de conformidad con la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y otras disposiciones que regulan la designación de funcionarios públicos.

El nuevo viceministro asume el cargo tras la salida de Sutta Soto, quien había sido designado mediante Resolución Suprema N.º 016-2023-MTC.

Datos clave

📅 Fecha de publicación: 30 de octubre de 2025 (El Peruano)

🏛️ Entidad: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

👤 Funcionario saliente: Ismael Sutta Soto

👤 Nuevo viceministro: Juan del Carmen Haro Muñoz

📜 Resoluciones supremas: N.º 013-2025-MTC y N.º 014-2025-MTC

✍️ Firmantes: José Enrique Jerí Oré (Presidente) y Aldo Martín Prieto Barrera (Ministro de Transportes y Comunicaciones)

