El Rotary Club Arequipa Norte y la Compañía de Bomberos “Virgen de Chapi” N° 233 organizan el evento “Bombero por un Día”, una jornada formativa y recreativa dirigida a niños de 7 a 12 años, que busca fomentar promover la solidaridad ciudadana.

La actividad se realizará el domingo 9 de noviembre de 2025, de 09:00 a 15:00 horas, en el cuartel de la Compañía de Bomberos Virgen de Chapi N° 233, ubicado en Calle Los Naranjos S/N, a espaldas del estadio Máximo Carrasco en el distrito de Paucarpata.

PROPÓSITO

La actividad busca inspirar en la niñez arequipeña la vocación de servicio y el valor del bombero voluntario. También, recaudar fondos que contribuyan al fortalecimiento operativo de la Compañía N° 233, en especial para cubrir los gastos de importación e implementación de un moderno camión de bomberos recientemente adquirido en Boston, Estados Unidos.

Bombero por un Día. Foto: difusión.

MÓDULOS

Durante la jornada, los niños participarán en diversos módulos de aprendizaje y práctica, especialmente diseñados para su edad.

En el módulo introductorio se dará la bienvenida e introducción al trabajo del bombero, su responsabilidad y valores. Los participantes aprenderán el himno del Bombero y conocerán el número de emergencia, además de ver un video motivacional.

Mientras, en el módulo de primeros auxilios se enseñará cómo actuar ante caídas, heridas, atragantamientos o posibles fracturas. En el módulo de rescate las demostraciones y prácticas de técnicas de rescate, uso de cuerdas, evacuación y reacción ante incendios, sismos o inundaciones.

En el módulo de exposición de vehículos, los niños podrán conocer de cerca los vehículos de emergencia, tomarse fotografías y compartir con los bomberos. En el kiosko del bombero encontrarán un espacio solidario donde se ofrecerán snacks, bebidas y polos alusivos confeccionados en alianza con la Asociación Hogar de Cristo, promoviendo también el trabajo social de esta institución.

“Bombero por un Día” busca sembrar en los niños el espíritu de servicio, disciplina y trabajo en equipo, pilares fundamentales de quienes arriesgan su vida por los demás.