El amago de incendio por la falla de un balón de helio en la sección piñatería del mercado Modelo ha puesto en alerta a los comerciantes del interior, pues el centro de abasto de Chiclayo, en Lambayeque, no es seguro.

Este incidente, registrado en la tarde del último jueves, fue controlado rápidamente gracias al apoyo de los Bomberos y la Policía Nacional.

Aunque hay mucha actividad comercial, los vendedores que usan balones de gas o helio no cuentan con una capacitación para el manejo de estos recipientes. Lo mismo ocurre con las instalaciones eléctricas. Para algunos comerciantes, la reciente falla es consecuencia de la falta de operativos para corroborar la seguridad, una acción que debió ser coordinada por la administración del mercado y el municipio.

Desorden en las calles

A medida que se acerca la Navidad y el Año Nuevo, circulan decenas de personas por el mercado Modelo. La gran afluencia de público en búsqueda de ofertas y precios más acordes a los ajustados bolsillos afecta a choferes y transeúntes. Salir del mercado por las plataformas Cuglievan y Arica es una tarea ardua, ya que son zonas rodeadas por la venta ambulatoria.

Por decisión del municipio, se instalaron módulos para un grupo de comerciantes informales en ambos lados de la calle Arica. El dirigente Juan Gamarra Ñiquén exhortó a la Oficina de Defensa Civil a realizar una nueva evaluación. “A diario se ve la gran afluencia de público y es muy difícil caminar. En las tardes hay una gran aglomeración de personas en Arica y todo cerca del Modelo está copado”, advirtió.

De ocurrir una emergencia, las vías de escape podrían estar obstruidas por puestos de venta y otras estructuras metálicas, que hoy en día son usadas para mantener algo de ‘orden’. Desde el 2012, año en que se dio una sentencia judicial para garantizar la seguridad y el control de las aglomeraciones, el municipio sigue sin encontrar una solución.