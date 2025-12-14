El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) detectó irregularidades en la contratación del servicio de decoración de espacios públicos para Navidad, valorizado en S/ 21.000, según el Informe de Orientación de Oficio N° 045-2025-OCI/OC0425-SOO.

Sospechas

El contrato, gestionado por la Gerencia de Desarrollo Económico Local (GDEL), a cargo de Ángel López Castro, incluía la decoración de la fachada municipal por S/ 2, 500; la ornamentación del parque principal con motivos navideños por S/ 6, 000; el decorado de una cuadra del Jr. Elías Aguirre (altura Interbank) por S/ 2, 500; y un árbol navideño monumental por S/ 10.000,00, alcanzando un monto total de S/ 21, 000.

Tras observaciones de la Subgerencia de Logística, la GDEL emitió una segunda versión de los TDR el 26 de noviembre, incorporando como único requisito que el proveedor hubiera participado en al menos una actividad en organización de eventos o decoración de espacios públicos o privados.

El 2 de diciembre de 2025, la GDEL respondió mediante correo electrónico que “ambas propuestas cumplen los Términos de Referencia requeridos por esta área usuaria”. Con dicha conformidad, el responsable de cotizaciones de Logística elaboró el cuadro comparativo de precios, firmado electrónicamente a las 18:58 horas del mismo día, apenas cuatro minutos después de recibir la aprobación de la GDEL.

El análisis de las propuestas mostró que la postora María Lisset Lamas Gonzales ofreció un monto de S/ 21.000, mientras que CAVPARQUITECTOS S.A.C. propuso S/ 23.000, resultando ganadora Lamas Gonzales por tener el menor precio. Sin embargo, la revisión del OCI evidenció que ninguno de los postores se dedica formalmente al objeto de la contratación según los registros de Sunat. Lamas Gonzales consignó actividades profesionales y venta al por mayor, mientras que CAVPARQUITECTOS S.A.C. se dedica a la construcción de edificios.

Respecto al requisito de experiencia general, la documentación presentada por Lamas Gonzales no contaba con sustento válido: tomas fotográficas de eventos, brochures y contratos no acreditaban la ejecución de servicios de decoración o eventos, según el informe.

A pesar de estas deficiencias, la responsable de Logística emitió el informe n.° 006973-2025-MPCH/GAF-SGLCP declarando ganadora a Lamas Gonzales, y el 3 de diciembre se emitió la orden de servicio n.° 0001793 por el valor total de S/ 21.000, la cual fue notificada por correo electrónico para la ejecución del servicio.

Sin supervisión

Las condiciones del servicio de decoración fueron incluidas en el primer entregable presentado por Lamas Gonzales el 5 de diciembre de 2025, mediante el informe 1793-2025, que contenía además imágenes referenciales del árbol monumental contratado. El OCI constató que la gestión de Janet Cubas no supervisó adecuadamente el cumplimiento de estas condiciones, lo que puso en riesgo tanto el uso de los recursos públicos como la finalidad de la contratación, relacionada con promover la identidad local, el turismo interno y el espíritu festivo de la ciudadanía durante la Navidad.

Posible suspensión

Ante estas irregularidades, la regidora María Quispe, junto a otros cuatro regidores, presentó un pedido formal para que este lunes se convoque a una sesión extraordinaria en la que se debata la suspensión de 30 días contra la alcaldesa Janet Cubas. La iniciativa busca que se investiguen las irregularidades detectadas en la contratación del servicio de decoración navideña y se tomen medidas de responsabilidad administrativa frente al uso de recursos públicos y el incumplimiento de los procedimientos legales.

“Se ha hecho daño a la imagen de Chiclayo y se tiene que evaluar alguna sanción contra la máxima autoridad por estas deficiencias”, enfatizó.