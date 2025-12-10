Vecinos del centro de Chiclayo denunciaron que, en los últimos meses, la intersección de las avenidas José Balta y Garcilaso de la Vega viene siendo cerrada esporádicamente para actividades que incluyen instalación de estrados, presentaciones musicales y venta de bebidas alcohólicas en la vía pública. Según indicaron a Correo, estas concentraciones generan desorden, trifulcas y ruidos que se prolongan hasta la madrugada.

Denuncia

El episodio más reciente ocurrió la noche del sábado 6 de diciembre, cuando la vía fue bloqueada para un espectáculo musical que congregó a decenas de asistentes. Durante la jornada se registraron conatos de enfrentamientos, además de la venta de cerveza en plena calle sin control visible de las autoridades.

En una de las imágenes remitidas por los vecinos a Correo se aprecia un escenario con iluminación intensa, equipos de sonido y un numeroso grupo de personas reunidas frente al estrado. En la pantalla ubicada al fondo se proyecta un diseño promocional con el nombre “Jacqueline Llatas”, quien sería candidata en las próximas elecciones generales, mientras músicos realizan una presentación en vivo. También se observan estructuras improvisadas instaladas directamente en la vía pública.

Los residentes señalaron que desconocen si la Municipalidad Provincial de Chiclayo, con la alcaldesa Janet Cubas, autorizó formalmente el cierre de esta zona para estos eventos.

“Nadie informa nada. Solo llegan, cierran la calle y arman el escenario como si fuera un lugar privado”, comentó una vecina.

Asimismo, cuestionaron la escasa presencia municipal durante la actividad. “No vimos Serenazgo ni Policía Municipal. Se vendía alcohol libremente y nadie intervenía, pese a los desórdenes que comenzaron a registrarse”, sostuvo otro ciudadano.