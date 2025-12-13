Lo que debió ser un motivo de alegría en plena temporada navideña terminó convirtiéndose en un hecho vergonzoso para la ciudad de Chiclayo, que este año ha cobrado relevancia por formar parte de la Ruta del papa León XIV.

El lunes 8 de diciembre, fecha en la que se rinde homenaje a la Inmaculada Concepción, la Municipalidad Provincial de Chiclayo realizó el encendido del árbol de Navidad en el Parque Principal.

Controversia navideña

Sin embargo, los asistentes quedaron profundamente decepcionados al encontrarse con una estructura metálica en forma de cono, cubierta con tela blanca a modo de un largo listón, donde apenas resaltaban luces amarillas, visibles solo porque ya era de noche. En la actividad estuvo presente la alcaldesa Janet Cubas, junto a funcionarios y regidores, por lo que el acto fue asumido como oficial.

El papelón no quedó ahí. Durante el feriado del martes, decenas de ciudadanos expresaron su indignación en redes sociales y, hasta la fecha, la gestión de Cubas continúa siendo blanco de duras críticas por este grave descuido. El hecho incluso trascendió a nivel nacional.

A ello se suma que la decoración no fue gratuita. El municipio contrató a la empresa Mali Event Planner para encargarse del adornado del parque y la primera cuadra de la calle Elías Aguirre, por un monto de S/ 21 mil. El último viernes, el gerente municipal Carlos Paredes defendió que no se haya realizado una licitación pública y sostuvo que se buscaba “un decorado más atractivo”.

Correo logró comunicarse con Lisset Lamas Gonzales, representante en Chiclayo de Mali Event Planner y Mali Wedding Planner, quien confirmó que la empresa brinda servicios de producción a instituciones y empresas. Aunque evitó detallar el vínculo contractual con la comuna, aseguró que culminará el trabajo asignado.

Ante la avalancha de cuestionamientos, el gerente Paredes intentó minimizar lo ocurrido durante una conferencia de prensa, señalando que no existe responsabilidad municipal, ya que se habría tratado de un “error comunicacional” de la Oficina de Imagen Institucional, al anunciar que el encendido sería el lunes 8. Añadió que la estructura instalada formaba parte de una “prueba” y que el decorado presentaba un avance del 50%.

La alcaldesa Janet Cubas repitió el mismo argumento en otra conferencia, insistiendo en que la decoración aún no ha concluido y señalando que, a su parecer, el árbol “está bonito”. Ambas declaraciones fueron difundidas en Facebook, pero ante la persistencia de críticas ciudadanas, el community manager del municipio optó por restringir los comentarios.

El regidor Orlando Puell rechazó estas versiones y las calificó como coartadas para evadir responsabilidades. Precisó que existe el Informe Múltiple N.° 000068-2025, mediante el cual todos los miembros del Concejo Municipal fueron formalmente invitados al encendido del árbol, programado para el lunes 8 de diciembre.

“El árbol permaneció en el Parque Principal, que es la zona más importante del centro de Chiclayo, durante el lunes y martes. ¿Cómo pueden decir que solo fue una prueba?”, cuestionó.

Asimismo, criticó que la gestión haya optado por encargar el decorado a un contratista, lo que ha limitado la participación de otras empresas que en años anteriores colocaban luces y ornamentos de manera voluntaria. “A pocos días de la Navidad, el parque se ve deslucido”, remarcó.