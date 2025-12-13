Más de tres años después del inicio de la consultoría para el mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N.° 11124 Nuestra Señora de la Paz, ubicada en la urbanización Las Brisas, en Chiclayo, el proyecto continúa afectado por retrasos y pendientes críticos, según documentos oficiales del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL).

Proceso trabado

El expediente técnico (ET), que debía guiar la obra, aún no está completo. A fines de noviembre de 2025, registra un avance del 80%, pero siguen pendientes el expediente de media tensión eléctrica y el estudio de coordinación y protecciones, documentos esenciales para garantizar la seguridad de la infraestructura educativa.

El proyecto se inició con un consultor externo, Traza Ingeniería y Construcción SAC, contratado en agosto de 2022. Sin embargo, tras reiterados incumplimientos y retrasos en la entrega del segundo entregable, la Gerencia Regional de Infraestructura asumió la elaboración del ET por administración directa desde febrero de 2024.

Documentos internos a los que accedió Correo revelan que desde febrero de 2023, ya durante la gestión de Jorge Pérez, se registraron los primeros retrasos en el levantamiento de observaciones. Durante más de dos años, la supervisión solicitó en reiteradas ocasiones la corrección de deficiencias, sin resultados concluyentes.

Correo llegó ayer, 9 de diciembre, al colegio Nuestra Señora de la Paz y constató un escenario preocupante: los muros perimetrales presentan desgaste y grietas, el revestimiento inferior está desprendido, dejando expuesto material debilitado, y el suelo tiene losas rotas y escombros.

La pintura descascarada, los grafitis y la falta de mantenimiento son evidentes. Además, grietas verticales en muros interiores de las aulas y manchas de humedad alertan sobre asentamientos estructurales y deterioro por el paso de los años.

Padres de familia, preocupados por la seguridad de sus hijos, exigen que el GRL culmine el expediente técnico cuanto antes. Este diario constató que la pared colindante a la avenida Pedro Cieza de León se encuentra inclinada, sostenida por pies derechos (maderas) desde el interior.

“No podemos esperar más, los niños estudian entre paredes a punto de caer. Queremos que la obra empiece ya”, señaló Mena Torres, madre de dos alumnos de primaria.

Otro padre, Carlos Pacherrez, agregó: “Cada día que pasa aumenta el riesgo para nuestros hijos. Las autoridades deben actuar rápido y entregar el expediente técnico completo. Se acaba el 2025 y en el 2026 vamos a estar igual”.