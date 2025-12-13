En la región Lambayeque, la Fiscalía investiga a más de 30 personas por el presunto delito de suplantación de votante, atentado contra el derecho de sufragio y falsedad ideológica.

Los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2023, durante las elecciones de la nueva junta directiva de la comunidad campesina San Pedro de Mórrope.

Detalles del caso

El Frente de Defensa de los Intereses de Mórrope denunció que, aquel día, más de 100 foráneos se presentaron a votar favoreciendo a la lista verde. La denuncia inicial fue contra el Comité Electoral y la Comisión Central de Registro, cuyos integrantes “de manera concertada generaron el padrón comunal 2023 adulterado, integrando a foráneos (no comuneros) para ganar las elecciones”.

“Para ello, crearon 30 nuevos libros-padrones de todos los sectores comunales que, el 29 de agosto de 2023, legalizaron ante el juez de paz de tercera nominación de Mórrope, desechando los 30 libros-padrones anteriores sin razón alguna ni denuncia de pérdida que lo sustente”.

En aquel tiempo, la Directiva Comunal 2022-2023 estaba presidida por José Arístides Santamaría Cruceño, principal imputado del supuesto fraude.

En los nuevos libros se empadronaron 28,010 personas, incrementando en 2,557 nuevos comuneros calificados respecto al padrón comunal 2021. La Comisión de Registro tampoco sustentó dicho incremento con los certificados de domicilio obligatorios para cada nuevo comunero.

Lo grave es que el padrón comunal consignó nombres de terceras personas que residen en otras ciudades, “para incrementar los votos fraudulentos”. Entre los lugares señalados figuran Talara, Tarapoto, Lima, Chimbote, Callao, Trujillo y Huarmey. Del total de 22,442 DNI de votantes contenidos en la constancia de Quorum, al cruzar la información con bases públicas como Sunat, SIS y EsSalud, se identificaron 195 suplantaciones.

Además, se les atribuye haber colocado en el padrón DNI de terceros no comuneros para que voten en dos o más caseríos o anexos. Por ejemplo, Jacova Damián Bances votó en Mórrope y luego en Dos Palos; Feliberto Santisteban Chapoñán votó en Dos Palos y luego en Arbolsol.

Nombres en la lista

Entre los investigados figuran: Flavio Iñonán Valdera (presidente del Comité Electoral 2023), Elmer Barrios Llontop (ganador de las elecciones 2024-2025), así como Teresa Valdera Suclupe, José Santamaría Valdera, Enrique Siesquén Santisteban, Juan Ventura Santamaría, Nata Nael Bravo Chapoñan, José Luis Sánchez Santisteban, Ricardo Farroñán Tejada, Alejandro Llontop Santisteban, Paulino Chapoñán Llontop, Pablo Bances Zea, Ricardo Sandoval Farroñán, Martín Tejada Valdera.

Completan la lista: Marcelino Sandoval Cajusol, Edwin De La Cruz Ventura, Ambrocio Suclupe Chapoñan, Juan Santisteban De La Cruz, Martín Acosta Sandoval, Teófilo Erminio Sandoval Chapoñán, José Augusto Suclupe Sandoval, Roberto Santisteban Damián, Maritza Sandoval Chapoñan, José Manuel Llancce Chozo, Agustín Sandoval Santisteban, Maribel Sandoval Pacheco, José Roberto Cajusol Chapoñan, Javier Santamaría Sánchez, Mercedes Sandoval Alamo, Tomás Santamaría De La Cruz, Felipe Santisteban Santisteban, Marcos Antonio Siesquén Ventura, Jorge Gonzalo Suclupe Sandoval, Luis Gustavo Sandoval Sánchez, Ángel Enrique Valdera Riojas, Leonardo Santisteban Bances y José William Torres Zeta.