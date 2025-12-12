Hace más de dos meses, el Gobierno Regional de Lambayeque suscribió contrato con el Consorcio Brontes, por más de S/ 170 millones, para la construcción del Centro de Salud de Monsefú; sin embargo, hasta la fecha no se ha colocado ni siquiera la primera piedra.

Desde el inicio de su gestión, el gobernador regional Jorge Pérez Flores anunció la remodelación de dicho establecimiento como una obra esencial para descongestionar el Hospital Las Mercedes y el Hospital Regional de Lambayeque, pero el proyecto continúa en espera.

Detalles

En la zona, no se ha colocado el cartel de obra y el personal médico sigue atendiendo a los pacientes en una infraestructura precaria. Así lo informó el consultor en contrataciones públicas, Jorge Chávez Pita.

“Hemos ido al centro de salud y todo sigue igual, a pesar de que el contrato está firmado desde el 2 de octubre. Ni siquiera se ejecuta el plan de contingencia para trasladar los equipos y garantizar que el servicio no se interrumpa. Eso contradice totalmente lo que el señor Jorge Pérez está manifestando. La obra tiene presupuesto, ya hay contrato, pero no se está haciendo nada”, aseveró.

El especialista precisó que el proceso para contratar el servicio de supervisión de obra, obligatorio para iniciar la ejecución, fue declarado desierto, pues ninguno de los postores cumplió los requisitos.

“¿Cuánto es el presupuesto de la supervisión? S/ 11 millones, y lo han declarado desierto. Esto genera suspicacia. Dos o tres postores presentaron ofertas, pero ninguno pasó las etapas de admisión y calificación”, comentó.

En consecuencia, al no haber supervisión contratada y sin un nuevo proceso de convocatoria, el proyecto deberá seguir paralizado.

“La falta de ejecución del gasto podría causar que el proyecto pierda continuidad presupuestal, lo que demoraría aún más su inicio, posiblemente hasta marzo o abril del próximo año”, alertó.

Observaciones a la empresa

Chávez Pita recordó que, nuevamente, la actual gestión regional adjudicó una obra millonaria a una empresa con deudas tributarias.

Se trata de Sainc Ingenieros Constructores S.A. – sucursal del Perú, integrante del Consorcio Brontes, que enfrenta un proceso de cobranza coactiva por parte de la Sunat.

Esta compañía mantiene una deuda cercana a los S/ 100,000 y, según el especialista, el consorcio estaría utilizando un RUC independiente para facturar y así evitar el pago mientras contrata con el Estado.

“Con un RUC independiente van a facturar para evitar pagar los 100 mil soles, que de 170 millones no es nada, a comparación de lo que pasa en Ferreñafe, donde uno de los consorciados debe S/ 10 millones a la Sunat”, señaló.