En Lambayeque, a poco de finalizar el 2025, el reinicio de obras de defensas ribereñas en puntos críticos de los valles La Leche, Motupe y Olmos no tiene una fecha exacta. Los trabajos, a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), se suspendieron en agosto debido a la falta de presupuesto, y pese a reuniones técnicas entre autoridades, no se ha logrado un avance concreto.

Exposición a emergencia

Un ejemplo es el distrito de Íllimo, pues aunque se entregó una propuesta de trabajos para el próximo año, no es seguro que se realicen, porque a la ANIN le aprobaron solo la mitad de los S/6 mil millones de financiamiento que solicitó.

“No se han ejecutado más intervenciones y el riesgo es que no se harán, pues a la ANIN ya no le alcanza el dinero. Hace unas semanas, ellos obtuvieron una partida para Jayanca y Mórrope, pero al final se destinó a cancelar deudas”, detalló el alcalde de Íllimo, Juan Pablo Santamaría Baldera.

En los sectores que conectan con los distritos Mórrope y Jayanca no se tienen diques de protección. Una avenida de agua por encima de 30 metros cúbicos por segundo provocaría desbordes en perjuicio de Pampa de Lino, Angolo 1 y Angolo 2.

La bocatoma Huaca La Cruz quedó seriamente afectada en marzo tras un aumento del caudal del río La Leche. Hasta la fecha, la Gerencia Regional de Agricultura sigue diseñando una ficha técnica para la ejecución de una obra de menor magnitud, pues aún faltan habilitar las compuertas.

Como se requiere una solución inmediata, se orientaría hacia limpieza y reforzamiento con geobolsas para mitigar los impactos del agua ante posibles lluvias intensas en el verano.

Si persiste la falta de protección, Íllimo y Túcume estarían en riesgo de inundación, afectando a 8 mil pobladores y 2 mil hectáreas de cultivo.

“Si el caudal del agua viene por encima de 150 metros cúbicos, tendremos complicaciones. Lo ideal es que este proyecto inicie lo más pronto posible", agregó Santamaría.

Otras zonas que requieren protección con defensas ribereñas y descolmatación son Culpón Bajo, Culpón Alto, Lurén, Santa Isabel, Pacora, Jayanca, Las Juntas, Motupe y La Cirila.

Retraso

La ANIN informó que el retraso sería de 3 meses. Entre las zonas vulnerables están: Motupe-La Leche con 10 km y sus centros poblados; el tramo Pacora-Íllimo (sin construir); así como Jayanca y el sector La Tomasita. También Olmos y Zaña, donde las obras iniciadas simultáneamente garantizaban defensa integral.

En Chancay, el expediente técnico recién iniciaría en el último trimestre de 2026. Se preveía usar geobolsas en puntos críticos, pero la incertidumbre crece ante la no ejecución inmediata.