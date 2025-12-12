Por el presunto delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro en grado de tentativa, un individuo fue detenido por la Policía en el distrito de Pátapo, en la región Lambayeque.

Al mediodía del último lunes, los agentes de la comisaría de Pósope Alto fueron alertados de que, en una de las calles del cercado del centro poblado, una familia tenía retenido a un hombre debido a que habría intentado llevarse contra su voluntad a una niña de iniciales L.A.C.D., de apenas 6 años de edad.

Denuncia contra hombre

De acuerdo con la información policial, los uniformados se dirigieron de inmediato a la zona, donde encontraron a un grupo de personas que aseguraba que el sujeto estaba secuestrando a la pequeña en un descuido de sus padres. Indicaron que actuaron rápidamente para evitar que cometa el presunto accionar delictivo, pues temían que pudiera hacerle algo malo a la menor.

Ante ello, los efectivos PNP procedieron a enmarrocar y arrestar al acusado, identificado como Kevin T. S. (29), quien en todo momento negó haber querido secuestrar a la niña. Afirmó que todo se trataba de un malentendido, aparentemente originado por un problema familiar con los denunciantes, y que en represalia lo sindicaron del delito mencionado.

Pese a ello, T. S. fue trasladado a la delegación para continuar con las diligencias e investigaciones que determinen la veracidad de los hechos. El caso fue informado a un representante del Ministerio Público, quien deberá decidir si el sujeto permanece en la dependencia policial o continúa siendo investigado en libertad.

Mientras tanto, él y la menor debían pasar por el reconocimiento médico legal en Chiclayo.