En distintos accidentes de tránsito, varias personas resultaron con heridas leves y graves. Por suerte, salvaron de morir de milagro en la región Lambayeque.

Uno de los hechos ocurrió la noche del último domingo, cuando dos mototaxis chocaron de manera violenta en la vía que une los distritos de Monsefú con Ciudad Eten, donde uno de los conductores terminó con la amputación traumática de su pie izquierdo.

Trágico hecho

De acuerdo con la información policial, los vehículos motorizados se dirigían en sentido distinto cada uno; de pronto, uno de ellos invadió el carril contrario, originando la fuerte colisión que pudo terminar en tragedia.

Vecinos de la zona y transportistas, al escuchar el fuerte estruendo, de inmediato comunicaron a la Policía de la comisaría de Monsefú, cuyos agentes, al llegar, verificaron que la extremidad de A.V.V. (17) estaba sobre la carpa de una de las mototaxis, mientras él gritaba de dolor en el pavimento. El otro chofer también estaba lesionado.

Rápidamente los condujeron hasta un hospital de Chiclayo, donde recibieron atención médica, quedando ambos hospitalizados, para luego pasar el dosaje etílico y determinar si estaban ebrios o no.

Por otro lado, en el distrito de Pomalca, Enrique Armando Guevara Alvarado (23) resultó con lesiones de consideración luego de impactar su motocicleta de placa 9092-3K por la parte posterior del automóvil BCP-672, manejado por Daniel Lachos Samamé (49).Los dos fueron trasladados por el personal de la Unidad de Emergencia (Uneme) hacia una clínica de Chiclayo.

Mientras que en la carretera Panamericana Sur y la avenida Hipólito Unanue colisionaron dos motocicletas.Terminaron heridos Jhanpiere Correa Chicoma (22) y su pasajera Elizabeth Ventura García (22), así como Jhimmy Guevara Inga (19). Los llevaron a Las Mercedes.