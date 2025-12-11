A menos de 14 días de celebrarse la Navidad, dos personas perdieron la vida, dejando a sus familias enlutadas y sumidas en la más profunda tristeza, en la región Lambayeque.

Uno de los lamentables sucesos se registró ayer, en horas de la tarde, cuando el pescador identificado como Juan Luis Yaipén Martínez, de 50 años, pereció ahogado en el mar del distrito de San José.

Tragedia

De acuerdo con la información policial, familiares y amigos señalaron que el hombre de mar salió a pescar en su caballito de totora, cuando de pronto apareció una ola de regular tamaño que lo golpeó y provocó que su pequeña embarcación se volcara.

Otros pescadores, al percatarse de lo ocurrido, se acercaron de inmediato para auxiliarlo y sacarlo a buen recaudo; sin embargo, la fuerte marea se los impedía. Tras varios minutos lograron rescatarlo inconsciente. Creyendo que aún presentaba signos vitales, lo trasladaron rápidamente al centro de salud de Pimentel, donde el médico de turno nada pudo hacer para salvarle la vida, debido a que ya había fallecido.

El caso fue informado a los agentes de la comisaría de San José y a un representante del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver y su internamiento en la morgue.

Por otro lado, Federico Risco Chiroque, de 54 años, falleció de manera repentina en el terminal San Rosa, en el distrito de Olmos.

Se conoció que el occiso había llegado desde la ciudad de Piura y se disponía a abordar otro vehículo para dirigirse a Chiclayo, donde debía realizar unos trámites, pero la muerte lo sorprendió en los servicios higiénicos del terminal.