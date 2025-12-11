Dos proyectos para el funcionamiento y equipamiento de centros de salud en Cañaris y Pimentel no van por el mejor camino, tal como alertó el Órgano de Control Institucional (OCI) al Gobierno Regional de Lambayeque. Ambas inversiones superan los S/ 5 millones 400 mil.

Problema

En el primer caso, la Gerencia Regional de Salud otorgó conformidad para el pago de la valorización N.° 6 sobre el equipamiento y mobiliario de la obra “Mejoramiento de la prestación de servicio de atención integral del Puesto de Salud Mamagpampa”, pero esta no fue ejecutada dentro del plazo programado. La irregularidad habría generado un perjuicio de S/ 962,746.96 al Estado.

La comisión de control, mediante el acta N.° 002-2025, del 7 de noviembre, registró la entrevista a Francisco Flores Granados, jefe de Almacén General, quien manifestó que “no existe ingreso de bienes a almacén, ni documentación relacionada a la obra en mención”.

Por ello, el OCI advierte que la entidad pagó más de S/ 962 mil por un servicio que no se concretó. La ejecución del proyecto estuvo a cargo del Consorcio Cruz de Motupe, pero desde el 2023 los trabajos permanecen paralizados.

En cuanto al contrato para la elaboración del expediente técnico de la obra “Construcción y equipamiento del Puesto de Salud Las Flores de la Pradera en Pimentel”, el OCI determinó que el supervisor Richard Quispe Zárate dio conformidad al segundo entregable (planos), presentado por el consultor Ángel Miranda Figueroa, pese a que dicho documento estaba incompleto y con observaciones.

Esta aparente negligencia contraviene las bases integradas del servicio de elaboración del expediente técnico y podría afectar los intereses del GORE al momento de realizar el cálculo de la penalidad.