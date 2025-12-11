Un colorido pasacalle de comparsas y agrupaciones con temática y melodías navideñas se realizó hoy en las calles del Centro Histórico de la ciudad de Arequipa. El punto de partida fue la Plaza 15 de Agosto y la llegada en la Plaza de Armas.

Desde bandas escolares, personajes navideños, jóvenes disfrazados, cantando y bailando, recorrieron las calles. La actividad fue organizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y atrajo la atención de varias personas, en especial a los niños que estaban muy cerca y no desaprovecharon la oportunidad de sacarse fotos.

Desde la comuna provincial indicaron que seguirán las actividades por Navidad, entre ellas un “Concurso de Villancicos”. Los hombres zancco le pusieron color frente a la Basílica Catedral.

Parte de la delegación que llegó a la Plaza de Armas. Foto: Fanny Arotaipe.

Personaje colorido en el pasacalle de Navidad. Foto: Fanny Arotaipe.

Arequipa en modo Navidad. Foto: Fanny Arotaipe.

Escolares participaron en el pasacalle de Navidad. Foto: Fanny Arotaipe.

Pasacalle en la Plaza de Armas de Arequipa. Foto: Fanny Arotaipe.