En la primera cuadra de la calle Santa Catalina, en pleno Centro Histórico de Arequipa, se exhiben y venden los que serían los libros más pequeños del mundo, como parte del Festival del Libro, el cual estará hasta el 11 de diciembre.

Desde uno de los stands, Kevin Valdivia muestra varios ejemplares de este particular tamaño y de diferentes temas como astrología, infantiles, filosofía, entre otros. Miden aproximadamente 3x4 centímetros.

Uno de los principales atractivos es la microbiblia , de 1x0.5 cm, del tamaño de una uña, completamente legible y a un precio de 15.00 soles. Solo se han producido 10 ejemplares, lo que la convierte en una pieza muy solicitada.

El proyecto pertenece a Alberto Briceño, quien inició esta propuesta como una forma de crear recuerdos únicos desde 1970. Los ejemplares también se distribuyen en centros comerciales y se complementan con bibliotecas en miniatura hechas especialmente para estos libros.

Valdivia resaltó que todos los libros se confeccionan manualmente. “Cuando las personas llevan este libro es para regalo, llevarlo en la combi. Hay libros infantiles que son los más solicitados”, dijo.