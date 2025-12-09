En lo que va del año, 30 policías han sido pasados a situación de retiro por faltas graves, según informó el jefe de la Oficina de Inspectoría de la Policía Nacional en Arequipa, coronel Edward Vásquez.

Las principales causas de separación fueron por conducir vehículos en estado de ebriedad, además de agresiones y hechos vinculados a violencia familiar, según detalló el oficial. También se registraron casos por cohecho pasivo y actos de corrupción, que representan cerca del 10% del total.

Inspectoría también tiene en proceso entre 18 y 20 casos catalogados como complejos, aquellos que involucran más de una conducta infractora o a varios agentes investigados simultáneamente, lo que obliga a ampliar los plazos de indagación conforme a norma.

SITUACIÓN

En total, la Oficina de Inspectoría acumuló alrededor de 800 investigaciones administrativas en contra de efectivos policiales y proyecta cerrar diciembre con aproximadamente 900 expedientes, cifra significativamente mayor a las 750 investigaciones registradas durante todo el año 2024.

La mayoría de procesos se concentra en suboficiales, por ser el grupo más numeroso dentro de la institución policial. No obstante, también existen expedientes abiertos contra oficiales de los grados de alférez, teniente y capitán, precisó Vásquez.

DENUNCIAS

Respecto a los casos en los que policías no reciben denuncias de ciudadanos, el coronel indicó que este tipo de conductas se mantiene dentro de una incidencia estable, con tres a cuatro casos al mes, por lo que, en lo que va del año, más de 30 agentes son investigados por esto.

Entre los expedientes recientes se registran hechos vinculados a policías que habrían rechazado denuncias por extorsión en Miraflores, de los cuales la mayoría continúa en evaluación para determinar sanciones.