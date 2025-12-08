Tres personas, entre ellas un menor de edad, quienes serían miembros de una familia resultaron gravemente heridos luego de que el auto en el que viajaban hacia la ciudad de Camaná, en Arequipa, se estrelló esta mañana contra un tráiler que bloqueaba el kilómetro 778 de la carretera Panamericana Sur, y acabaran recostado en la vía..

La policía de carreteras informó que minutos antes de las el 10:00 de la mañana se había producido la volcadura del vehículo frigorífico de placa B9U-949 en el sector conocido como “cerro las antenas”, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná. El camión que manejaba Edgardo Vilela Seminario transportando jabas de pescado hacia Arequipa, acabó bloqueando ambos carriles, impidiendo el paso vehicular.

Tráiler se despistó y posteriormente la camioneta impactó contra el vehículo pesado. Foto: PNP

En la misma dirección circulaba también la camioneta de matrícula V8O-134 y el conductor no pudo evitar chocar contra el camión siniestrado. El fuerte impacto hizo que la camioneta se despiste y acabe a un costado del vehículo pesado. El chofer, junto a una mujer y un menor de edad resultaron heridos, siendo socorridos por personal de serenazgo de Chala quienes los evacuaron hacia el centro de Salud de Ocoña.

El jefe de la microrred de salud Camaná - Caravelí, doctor Gustavo Quispe, informó que los pacientes fueron estabilizados en el centro del primer nivel y de allí fueron referidos hacia el hospital de Camaná.

La grúa levantó la camioneta destrozada y para desbloquear la carretera, la puso sobre el cerro. El estado del vehículo demostraría el impacto que tuvo contra el tráiler.

