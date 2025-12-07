La Policía Nacional del Perú celebró 37 años de su creación institucional, y como parte de los actos protocolares, la Región Policial Arequipa dio a conocer las cifras que deja este año la labor policial en diversos ámbitos.

El jefe de la Región Policial de Arequipa, general Olger Benavides, estuvo a cargo del discurso de orden en el cual dio cuenta de las intervenciones y denuncias recibidas en el año, siendo violencia familiar la que acumula la mayor cantidad.

General de la PNP Olger Benavides dio cifras del año 2025. (FOTO: Alvaro Figueroa)

“Las comisarías de familia han registrado 14 mil 310 denuncias por violencia familiar, sumado a las 15 mil 775 medidas de protección que vienen siendo ejecutadas y monitoreadas, esperando que estos hechos de violencia disminuyan”, señaló.

SITUACIÓN DEL PERSONAL

En cuanto a la situación de efectivos policiales en la región, la autoridad policial dio cuenta de que este año pasaron retiro 406 efectivos, entre oficiales y suboficiales, por diversos motivos. En contraste, de la Escuela de Educación Superior Técnica de la Policía en Charcani, egresaron 211 jóvenes suboficiales incorporados como personal operativo en comisarías y unidades.

Sin embargo, sobre estas cifras también pesan acciones que conllevan a cuestionar la labor policial, ante ello, el jefe de la Región Policial indicó que esta también es una fecha para reflexionar, “tenemos como toda institución algunos errores que en estas fechas reflexionamos para corregirlos y que nuestro servicio a partir de hoy sea mejor cada día”, manifestó Benavides al término del acto protocola

Varias unidades marcharon en la Plaza de Armas. (FOTO: GEC)

PRODUCCIÓN POLICIAL

En lo que va del año se recuperaron 154 vehículos robados, incluyendo mayor cantidad de efectivos en la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Deprove). En otro momento, la autoridad policial señaló que hasta la fecha son 53 las personas que son procesadas por denuncias de extorsión.

En cuanto a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, se incautaron más 340 kilos de estupefacientes, deteniéndose a 388 personas involucrados en este delito.

Sobre contrabando, este año se intervino vehículos con mercadería de procedencia extranjero y productos falsificados, interviniendo a 850 personas por contrabando y delitos contra la propiedad intelectual, incautando bienes por un valor aproximado de 28 millones de soles.