Decenas de familias aprovecharon el feriado largo por la Inmaculada Concepción, en celebración a la virgen María, celebrado hoy, 8 de diciembre y el descanso de mañana, 9 de diciembre, en conmemoración de la Batalla de Ayacucho, para viajar hacia los balnearios más concurridos de la región.

Desde muy temprano, la carretera hacia la costa registró un movimiento inusual. Autos familiares, minivanes y buses interprovinciales se dirigían rumbo a Mollendo, en la provincia de Islay, y a las playas de Camaná, dos destinos que cada año atraen a miles de veraneantes por su clima cálido y su oferta turística.

En Mollendo, los visitantes encontraron un malecón activo, restaurantes con cartas marinas renovadas y hoteles con alta ocupación. Muchas familias optaron por instalarse en la orilla, mientras los niños juegan en la arena aprovechando el buen clima. En Camaná, el ambiente fue similar: sombrillas coloridas, puestos de comida típica y visitantes que no dudaron en darse el primer chapuzón de la temporada.

Según las agencias de viaje, este feriado largo marca un punto de partida para la campaña de verano, pues la mayor afluencia se espera entre enero y febrero.

El fin de semana unido a los feriados motivó que personas de diferentes provincias, desde Arequipa metropolitana hasta Caylloma, Castilla y La Unión busquen un respiro en la costa. La combinación de clima estable, servicios disponibles y conectividad permitió que los balnearios mejoren su dinamismo.

Con el verano a la vuelta de la esquina, autoridades y empresarios turísticos proyectan que la demanda continuará en aumento, consolidando nuevamente a Mollendo y Camaná como los destinos preferidos para escapar del calor y disfrutar del mar en el sur del país.

