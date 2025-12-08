Desde este miércoles, los comerciantes que expenden sus productos de forma ambulatoria en Arequipa, podrán acercarse al mercado El Palomar para realizar el pago e inscribirse en los espacios que se habilitarán alrededor del estadio Melgar con motivo de la campaña navideña y de fin de año.

Según informó Blanca Ticona, representante de los vendedores, el costo será de S/ 31 por puesto, monto que da derecho a trabajar durante cuatro días: 23, 24, 30 y 31 de diciembre.

Ticona indicó que los puestos se distribuirán en las calles Gutiérrez de la Fuente, Domingo Nieto, Recavarren y Mariano Ignacio, donde cada comerciante contará con un espacio de 1.50 metros por 1 metro de fondo, como se aplicó en años anteriores.

La representante señaló que la Municipalidad Provincial de Arequipa se comprometió con la instalación de baños químicos, iluminación y seguridad para garantizar el funcionamiento de la feria.

El año pasado se instalaron más de 500 ambulantes y se espera una cifra similar; sin embargo, Ticona advirtió que vienen sumándose vendedores de otras regiones. En ese sentido, pidió respetar los espacios asignados y no invadir las vías públicas para evitar desorden.

