La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero puso en marcha el plan “Navidad Segura” en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, con operativos orientados a reducir la venta ambulatoria, controlar productos sin autorización y mejorar la seguridad durante la campaña de fin de año, periodo en el que la afluencia de compradores se incrementa significativamente.

El alcalde Fredy Zegarra Black informó que en la primera semana de diciembre se han desarrollado tres intervenciones en coordinación con el Ministerio Público, Salud y Osiptel. “Queremos que esta sea una Navidad segura y familiar. Estamos realizando operativos permanentes para proteger la salud de la población y evitar el desorden en el Avelino”, indicó la autoridad.

ACCIONES

En la primera intervención se decomisaron panetones sin registro sanitario, detectados en puestos de venta informal. Posteriormente, se ejecutó un operativo contra la venta ambulatoria de chips telefónicos, actividad prohibida por normativa vigente. El tercer operativo se concentró en juguetes con sustancias nocivas y sin certificación, retirados del comercio por representar riesgo para la salud.

Para estas fechas, la comuna dispondrá de 65 policías municipales, 10 serenos y 10 inspectores que trabajarán por turnos, desde primera hora, en recuperación de espacios públicos y control del comercio informal. Además contará con el apoyo de hasta 10 agentes de la Policía.

Zegarra pidió también la colaboración de los dirigentes de los más de 55 mercados del Avelino para evitar que los propios comerciantes saquen puestos externos o “sucursales” que generan desorden.

PIROTÉCNICOS

La municipalidad también anunció operativos específicos contra la venta informal de pirotécnicos, recordando que su comercialización está prohibida sin autorización debido al alto riesgo de quemaduras, incendios y accidentes, especialmente en zonas con alta afluencia como el Avelino. Las intervenciones se realizarán de manera inopinada y en coordinación con fiscalizadores y Policía para evitar almacenamientos clandestinos y ventas en vía pública.