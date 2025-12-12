En pleno mes navideño, los delincuentes continúan actuando con mayor violencia en distintos puntos de la región Lambayeque, sin temor a la autoridad ni a la presencia de testigos.

Uno de los atracos ocurrió a las 10:25 de la mañana, cuando Liz Dallana Olivera, de 27 años, abordó una combi de transporte público en el distrito de José Leonardo Ortiz con dirección al sector Chacupe, en La Victoria, donde debía visitar a un amigo.

Atraco en movilidad pública

Según la denuncia policial, al encontrarse entre las avenidas Grau y La Unión, el conductor de la combi detuvo la marcha para recoger a un supuesto pasajero. Sin embargo, segundos después, el individuo sacó un arma de fuego y le apuntó en la cabeza, amenazándola de muerte para obligarla a entregar su cartera.

La víctima llevaba S/ 3,000 que había retirado de un cajero automático como adelanto para la compra de un terreno, además de cosméticos, perfumes, joyas, anillos, lentes de medida, llaves, tarjetas de crédito y otros objetos de valor. Tras el asalto, el delincuente descendió rápidamente y abordó una mototaxi que lo esperaba a pocos metros, fugando a toda velocidad.

Asalto madrugador en Tumán

En otro hecho, la obrera Gladys Cruz Benites de Ruiz (56) denunció en la comisaría de Tumán que, a las 3:15 de la madrugada del último viernes, fue interceptada por dos sujetos encapuchados cuando se dirigía por el mercado del sector hacia la avenida principal.

Uno de los delincuentes le colocó un cuchillo en el cuello, mientras el otro le arrebató su mochila, donde llevaba su desayuno, almuerzo, ropa de trabajo, lentes y S/ 60. La mujer se movilizaba hacia la unidad que la trasladaría a una empresa agrícola donde labora.

La Policía informó que ya se encuentran investigando ambos casos de delito contra el patrimonio.