La instalación de toldos para comerciantes ambulantes en la calle Arica, como parte de las acciones de la gestión de la alcaldesa Janet Cubas, ha generado serios problemas de movilidad en esta vía y en la calle Cuglievan. La congestión se agrava debido a la doble vía en la avenida Balta, lo que incrementa el tráfico en horas punta.

Descontrol en el tránsito

Transportistas que circulan por la zona expresaron a Correo su preocupación por la reducción del espacio para vehículos. Rolando Zuñiga, conductor y dirigente del gremio de taxis, indicó: “Es muy difícil transitar por Arica; los toldos y rejas ocupan gran parte de la vía. Intentamos desviarnos por Balta, pero eso genera más congestión porque es una avenida de doble sentido”.

En esa misma línea, Néstor Cobeñas, conductor de taxi colectivo, señaló: “Antes había mayor transitabilidad por Arica. La instalación de los toldos complica aún más el tránsito, que ya es pesado en esta época del año. Si es así, mejor que peatonalicen todo”.

La calle Arica es una vía estratégica, ya que recibe vehículos que se dirigen al centro de Chiclayo y a José Leonardo Ortiz desde Cuglievan, Alfonso Ugarte y la avenida Luis Gonzales. Por ello, el tráfico aumenta al mediodía y en la tarde-noche.

Comerciantes cuestionan

Ciro Suxe Uriarte, presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas del Mercado Modelo, informó que se convocará una reunión para evaluar la congestión en una de las principales rutas de acceso para compradores.

“La calle Arica se ha convertido en un cuello de botella. Necesitamos coordinar con la municipalidad para garantizar que compradores y transportistas puedan transitar sin problemas”, sostuvo.

Teobaldo Reque, dirigente del Mercado Modelo, aseguró que la feria navideña busca comprometer a los ambulantes a mantener el orden, pero indicó que esta estrategia no ha funcionado en años anteriores.

“No hay transitabilidad en estas fechas. Las rejas no funcionaron, tampoco los bolardos ni los policías municipales. Puede haber buena intención, pero no se apuesta por la reubicación de los informales”, lamentó.

Durante la mañana del último lunes 8 de diciembre, se reportaron conatos entre comerciantes ambulantes y personal de serenazgo. Los informales intentaron ocupar las veredas de la calle Héroes Civiles, que permanece despejada debido a la presencia de la estación de bomberos.