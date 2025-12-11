El gerente general de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Carlos Paredes García, defendió la contratación directa de una empresa, para que se encargue del decorado navideño en el Parque Principal y en la calle Elías Aguirre.

Declaraciones

Detalló que el servicio tendrá un costo de S/ 20 mil y que, por lo tanto, no se justificaba el desarrollo de una licitación pública.

Paredes enfatizó que se realizó este esfuerzo para complementar las actividades orientadas hacia impulsar el turismo, ahora que existe una ruta para conocer el legado del papa León XIV.

“Buscamos armonizar el decorado para que sea más atractivo”, afirmó.