Aunque el Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene la calificación de Niño No Activo para Lambayeque, los especialistas del Colegio de Ingenieros de Lambayeque (CIL) aconsejan cautela. En ese escenario, la fiabilidad de los Sistemas Alternativos de Recolección de Aguas de Lluvia (SARE) instalados en la región adquiere una relevancia mayor.

Inspección de estructuras

El Ministerio de Vivienda instaló diez de estos módulos en Lambayeque con el objetivo de mitigar episodios de acumulación de agua en zonas topográficamente bajas y cuencas ciegas.

Sin embargo, durante las últimas inspecciones, los especialistas del CIL detectaron filtraciones, deficiencias constructivas y otros signos de deterioro temprano, problemáticas que ponen en cuestión la capacidad de respuesta del sistema frente a eventuales precipitaciones intensas.

A estas dudas se suma un aspecto urbanístico que ha generado malestar entre los vecinos: uno de los módulos instalados en la urbanización Miraflores se ubicaría dentro del terreno donde avanza la construcción de la Escuela de Música “Ernesto López Mindreau”.

De confirmarse la superposición de espacios, el desmontaje del SARE sería inevitable, lo que revelaría fallas de planificación en la implementación de estas infraestructuras de emergencia.

“Pedimos apoyo a la Contraloría porque estas infraestructuras son urgentes en caso de lluvias. Miraflores se inunda”, explicó el vecino José Machuca. La jefa del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Lambayeque, Cristina Huamanchumo, reconoció ante el CIL que la administración regional no ha podido verificar aún el funcionamiento de los módulos y anunció una supervisión para evaluar su utilidad.