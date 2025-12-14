La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) está lejos de recuperar la gran deuda que acumulan los conductores de puestos de los mercados de la ciudad, y el causante de este problema es su propio sistema de recaudación. Grave. El monto por pagar asciende a S/ 55 millones 665 mil 914, según advirtió el Órgano de Control Institucional (OCI).

La información de la División de Recaudación y Control de Deuda del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCh) detalla que son en total 6 mil 066 conductores de puestos, distribuidos en los diez centros de abasto que están bajo la competencia de la MPCh, los, en parte, causantes de esta complicación. Asimismo, que la millonaria deuda está repartida de la siguiente manera: Modelo (S/ 41 millones 698 mil 416), Central (S/ 5 millones 416 mil 428), José Balta (S/ 3 millones 940 mil 928), Nueve de Octubre (S/ 1 millón 676 mil 178), Buenos Aires (S/ 743 mil 854), José Quiñones (S/ 662 mil 887), Santa Rosa (S/ 662 mil 870), Benjamín Gamarra (S/ 375 mil 136), Primavera (S/ 263 mil 667) y Diego Ferré (S/ 225 mil 536).

Además, el OCI detectó una deuda acumulada, desde el 1 de septiembre al 4 de diciembre del 2025, por el monto de S/ 8 millones 258 mil 672, que el SATCh no reportó a la municipalidad. Aquí están involucrados 5 mil 066 comerciantes. Entre agosto y noviembre de este año, quienes no están al día en sus pagos por concepto de merced conductiva superan las 100 semanas de retraso.

A través del Informe de Control N° 003-2025, se enfatiza que la situación expuesta no es concordante con las obligaciones legalmente establecidas para el ente recaudador, y que esto debería motivar una acción por parte de la MPCh por la falta de recaudación.

Ordenanza en controversia

La morosidad se vincula con la ordenanza N° 016-2020-MPCH/A, aprobada en agosto del 2020 para regular la administración de los mercados y el procedimiento de las autorizaciones para la conducción de puestos. Pero su aplicación estuvo suspendida en razón a la pandemia. Es preciso indicar que este año, los diferentes grupos de comerciantes han intentado que esa normativa sea derogada. Incluso se formó una mesa de trabajo. Sin embargo, el OCI en su informe enfatiza que el artículo 72 de la cuestionada ordenanza estableció que el conductor de puesto, tienda o stand que mantenga una deuda superior de hasta 3 semanas, será pasible de sanción con clausura temporal por el plazo de 15 días. Este dispositivo legal también indica que, de incurrir en morosidad de 5 semanas, la Subgerencia de Promoción y Formalización Empresarial de la MPCh procederá, mediante resolución, a la extinción de la autorización de la conducción, así como a la reversión del puesto al dominio municipal. Una vez notificado el moroso, este tendrá tres días para dejar el local.

Fallas

Los informes del SATCh evidencian que la última liquidación de deudas de conductores se hizo en diciembre del 2023. Dicha labor fue descontinuada, a causa de la escasez de personal, de acuerdo a la respuesta que dio la Sección de Recaudación no Tributaria.

A su vez, la Gerencia de Operaciones del servicio tuvo que confirmar al OCI que, desde agosto, no han remitido información sobre liquidaciones de deuda a la municipalidad ni a la Subgerencia de Promoción y Formalización Empresarial. El pasado 1 de septiembre, el SATCh, a través de la Gerencia de Operaciones, alcanzó el consolidado de la deuda por merced conductiva a la comuna, pero después de esa fecha ya no entregó nuevos informes.